Sky – Offerta del Fenerbahce per Rodriguez, anche Kessie possibile partente

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Fenerbache ha formulato un’offerta per Rodriguez, mentre per Kessie suonano sirene inglesi

Le voci di mercato per il Milan si accavallano non solo per le operazioni in entrata, ma anche per le cessioni. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24 infatti il Fenerbache ha formulato un’offerta per Ricardo Rodriguez, chiedendo il prestito del terzino svizzero.

Il Milan però è intenzionato ad ascoltare solo proposte a titolo definitivo. Per quanto riguarda invece Franck Kessie, le sirene inglesi suonano forte: qualora il centrocampista ivoriano dovesse partire a gennaio, i rossoneri potrebbero acquistare un mediano da mettere davanti alla difesa, spostando Ismael Bennacer nel ruolo di mezzala.