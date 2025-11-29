Skriniar e l’atmosfera da Derby: «Le sfide tra Inter e Milan erano magiche, ma qui in Turchia è ancora più folle!»

Milan Skriniar, difensore del Fenerbahce, ha parlato così dei derby vissuti con la maglia dell’Inter. Le sue parole

Milan Škriniar, attuale capitano del Fenerbahçe, si prepara ad affrontare il sentito derby contro il Galatasaray, una delle sfide più accese del calcio turco. Intervistato da beIN SPORTS, il difensore slovacco ha colto l’occasione per confrontare la sua nuova esperienza con il prestigioso passato trascorso all’Inter, in particolare i ricordi legati ai derby milanesi.

Rievocando le emozioni vissute a San Siro, Škriniar ha definito le partite tra Inter e Milan, e anche quelle contro la Juventus, come “magiche”. Tuttavia, ha ammesso che l’atmosfera che circonda i match in Turchia è di un livello di intensità e rumore ancora superiore: “Ma qui l’atmosfera è ancora più folle e rumorosa! Questo è certo.” Ha aggiunto che giocare un derby in Turchia è un’esperienza “bellissima”.

Škriniar: La Fiducia nel Supporto del Tifo Gialloblu

Il difensore ha poi fatto riferimento al suo primo derby turco, giocato in Coppa la scorsa stagione contro il Galatasaray, in un momento in cui la situazione della squadra non era ottimale. Škriniar è fiducioso che la situazione sarà radicalmente diversa lunedì. Sa che il supporto dei tifosi del Fenerbahçe sarà decisivo e imponente. “Ora so che sarà diverso. So che i nostri tifosi ci daranno moltissimo supporto e aiuto,” ha concluso, sottolineando l’importanza del fattore campo e della carica emotiva fornita dal pubblico gialloblu per affrontare al meglio una delle partite più sentite d’Europa.