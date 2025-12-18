Simonelli a Mediaset annuncia: «Milan Como si giocherà a Perth. Ecco la data ufficiale»

Simonelli parla così a Mediaset prima della sfida di Supercoppa tra Napoli e Milan. Le parole del presidente della Lega Serie A

Il progetto di internazionalizzazione del calcio italiano prosegue a ritmi serrati, con il Milan di Massimiliano Allegri nel ruolo di protagonista assoluto. A margine della sfida di Supercoppa contro il Napoli, il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha espresso grande entusiasmo per la risposta del pubblico internazionale. Vedere i tifosi locali indossare con orgoglio i colori rossoneri è la testimonianza tangibile del fascino che il club continua a esercitare oltre i confini nazionali. Questa operazione strategica non solo rafforza il brand Milan, ma consolida la Serie A come prodotto d’eccellenza globale, capace di riempire gli stadi anche a migliaia di chilometri di distanza dall’Italia.

Uno dei temi più caldi riguarda la storica trasferta che vedrà i rossoneri impegnati contro il Como il prossimo 8 febbraio. Nonostante le iniziali incertezze logistiche, Simonelli ha confermato che il match si disputerà regolarmente a Perth. La scelta dell’Australia rappresenta una tappa fondamentale per Allegri e i suoi ragazzi, chiamati a mostrare il valore del calcio italiano in un contesto inedito. La Lega ha lavorato intensamente per superare i dubbi legati alla sede, trasformando quella che sembrava una sfida organizzativa in una vetrina prestigiosa per il club più titolato a livello internazionale della nostra Serie A.

Simonelli, L’accordo con la FIFA e la garanzia di Collina

Il nodo più complesso riguardava la designazione arbitrale, ma l’intervento di figure chiave ha permesso di sbloccare la situazione. Grazie alla mediazione di Pierluigi Collina e all’incontro formale con il presidente della FIFA Gianni Infantino, la Lega ha accettato l’utilizzo di arbitri asiatici per la gara in Australia. Simonelli ha sottolineato come la fiducia totale nell’operato di Collina abbia permesso di superare questo scoglio burocratico. Per il Milan di Allegri, dunque, il programma è tracciato: dopo la Supercoppa, la missione di conquista dei mercati esteri passerà per il campo di Perth, con la garanzia di una copertura tecnica di alto livello.