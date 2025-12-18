News
Formazioni ufficiali Napoli Milan: le scelte di Conte e Allegri
Formazioni ufficiali Napoli Milan: di seguito le scelte di Massimiliano Allegri e Antonio Conte in vista della sfida di Supercoppa
Sono state ufficializzate le formazioni di Napoli e Milan a pochi minuti dalla sfida valevole per la semifinale di Supercoppa. Ecco, di seguito, le scelte di Antonio Conte e Massimiliano Allegri.
Formazioni ufficiali Napoli Milan, Allegri lancia Jashari e Estupinan
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Barido, De Chiara.
Allenatore: Antonio Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku.
A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Modric, Fofana, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani.
Allenatore: Massimiliano Allegri.