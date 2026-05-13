Simonelli a Mediaset: «La proposta fatta è anticipare di mezz’ora l’inizio del derby». Segui le ultimissime sui rossoneri

Nel concitato pre-partita della finale di Coppa Italia che vede contrapposte Lazio ed Inter, l’attenzione dei media non si è focalizzata solo sul rettangolo verde, ma anche sulle intricate dinamiche organizzative del calcio italiano. Ai microfoni di Sportmediaset, è intervenuto Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, per fare chiarezza su una questione che ha tenuto banco nelle ultime ore: lo spostamento del derby capitolino e di seguito tutte le sfide per la Champions, compreso il Milan contro il Genoa.

PAROLE – «Abbiamo accolto l’invito del ministro Piantedosi facendo il possibile, come Lega, per anticipare mezz’ora inizio del derby. Ci auguriamo con questo nostro piccolo passo di avere più tempo per far defluire il pubblico, magari guadagnando un’altra mezz’ora dal tennis, che potrebbe posticipare di trenta minuti l’inizio della finale degli Internazionali. A nostro avviso sarebbero comunque bastate due ore e mezzo per far uscire tutti dallo stadio ma il prefetto, a quanto pare, non crede che basti. Con mezz’ora in più o un’ora. se il tennis ci verrà incontro, credo che si possa giocare di domenica e non di lunedì. Dobbiamo avvisare le squadre a breve, non facciamo ultimatum ma dobbiamo saperlo il prima possibile. Massimo domani dobbiamo saperlo, dovevamo saperlo ieri, oggi al massimo, ma non è stato così».