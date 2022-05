Simeone: «Il Milan merita lo scudetto. Ha qualcosa che l’Inter non ha». Le parole dell’attaccante del Verona

Giovanni Simeone, attaccante del Verona, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua stagione all’Hellas e delle voci sul suo futuro.

LOTTA SCUDETTO – «Non è ancora finita ma penso di sì. Mi hanno impressionato sia l’Inter che il Milan. A dirla tutta, dentro il campo ho sofferto molto di più contro l’Inter, è dura giocarci contro. Ma il Milan merita perché, a parte la qualità del suo calcio, ha un’altra cosa, non so bene come spiegarla, diciamo un’energia diversa, che l’Inter non ha».

OSCAR STAGIONALI – «Ok, disponiamo un 3-4-2-1, come il mio Verona. In porta Maignan senza alcun dubbio, è fortissimo. Che affare ha fatto il Milan. In difesa Becao, una vera “bestia”; Bremer, un centrale solidissimo e completo che mi ha impressionato. E poi Skriniar, che mi piace tantissimo. In mezzo non si può non mettere Tonali e Barella, in quella zona con la Nazionale siete a posto per un bel po’. Ai lati dico Faraoni che è una garanzia per le due fasi, dà una grande sicurezza. E Theo Hernandez: le sue enormi qualità sono sotto gli occhi di tutti. Dietro la punta, Barak e Caprari. Sarò di parte, ma hanno disputato una stagione fantastica e meritano di esserci. Davanti Leao: è letteralmente esploso, un campione che ha fatto la differenza nel Milan».