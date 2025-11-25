Simeone parla così del derby. Il dominio dell'Inter e una rosa nerazzurra... incredibile: le sue parole

Simeone si sofferma sul derby vinto dal Milan. Parla di un dominio dell’Inter e di una rosa, quella nerazzurra, incredibile: le sue parole

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione in vista della partita di Champions League contro l’Inter, valida per la 5ª giornata della Fase campionato. Nelle sue risposte, il “Cholo” ha espresso grande rispetto per l’avversario italiano, soffermandosi in particolare sulle recenti prestazioni della squadra nerazzurra. Simeone ha descritto l’Inter come una formazione che “gioca molto bene, hanno personalità e uno schema offensivo molto chiaro”, riconoscendone la notevole qualità complessiva: “La loro rosa è incredibile”.

L’attenzione dell’allenatore si è concentrata anche sul recente derby di Milano, nonostante la sconfitta subita dall’Inter. Simeone ha evidenziato come il risultato non rifletta pienamente l’andamento del match: “Ho visto la partita contro il Milan, hanno dominato tutto il tempo e avuto occasioni da gol per cui avrebbero potuto vincere”.

Simeone, il derby perso e dei numeri che non mentono

Le parole di Simeone mostrano chiaramente che la sconfitta nel derby non ha minimamente intaccato la percezione della forza dell’Inter a livello internazionale. L’allenatore argentino ha infatti concluso l’analisi ribadendo la caratura europea dei nerazzurri: “I loro numeri in Champions League parlano da soli”. Il suo approccio alla partita di domani sera è dunque improntato alla massima cautela e al riconoscimento del valore tecnico e della profondità della rosa a disposizione della formazione italiana. La sfida si preannuncia tesa, con l’Atletico che dovrà affrontare una squadra desiderosa di riscatto dopo il risultato del campionato.