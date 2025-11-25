Rinnovo Maignan, Tare prova a convincere il portiere. Sullo sfondo c’è il Chelsea ma anche una squadra italiana: il punto

Rinnovo Maignan, il portiere rossonero al centro dei rumors di mercato dopo la grande prestazione nel derby

Il Milan sta vivendo una vera e propria metamorfosi difensiva. Nei sei big match stagionali contro Juve, Inter, Napoli, Roma, Bologna e Atalanta, la squadra ha subito solo due gol (otto in totale), dimostrando un’attitudine coesa e attenta, lontanissima dalle disattenzioni del recente passato. Gran parte di questo merito va ascritto a Mike Maignan, il portiere francese che è tornato ai livelli strabilianti della stagione Scudetto 2021/2022. Oltre ai due rigori parati a specialisti come Dybala e Calhanoglu, il capitano rossonero vive un momento di grazia fisica e mentale, guidando il gruppo con una leadership netta e una costante voglia di miglioramento.

Un fattore chiave è stato l’arrivo di Claudio Filippi come preparatore dei portieri. Maignan, perfezionista, ha lavorato con ben sei preparatori diversi in quattro anni, una situazione che ne ha ostacolato la continuità. Filippi, icona del ruolo, ha ristabilito un rapporto di grande fiducia reciproca con Maignan, un elemento cruciale. L’ex portiere Marchegiani ha elogiato il metodo di Filippi a Sky: “Ha un metodo di lavoro estremamente preciso: studia gli avversari nei minimi dettagli e ti prepara al meglio per anticipare le mosse. Dietro una parata c’è molto studio”.

Rinnovo Maignan, una trattativa da iniziare e una pista fredda. Alla finestra Chelsea e Juventus

Nonostante l’importanza per la squadra, che riconosce nel campione francese la guida da seguire, la questione Rinnovo Maignan è critica. Come riportato da Calciomercato.com, i dialoghi tra l’entourage del giocatore e Giorgio Furlani sono fermi da mesi, da quando è stata disattesa la promessa di rinnovo a 5 milioni fatta lo scorso gennaio. La situazione è descritta come “compromessa”. L’arrivo di Tare, forte del sostegno di Allegri, servirà a provare a riaprire un dialogo che, allo stato attuale, offre pochissime chance di vedere Maignan difendere la porta del Milan nella prossima stagione, vicino allo zero.

La scorsa estate, Maignan ha raggiunto un accordo con il Chelsea, che ora si trova in pole position. L’interesse per la Premier League, una sfida che lo affascina, è forte. Confermati anche i sondaggi esplorativi della Juventus, sebbene sia un’opzione più complessa. Il Milan è consapevole di avere un margine di manovra minimo, ma farà la sua mossa per tentare di trattenere Magic Mike.