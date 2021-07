Shevchenko: «Pallone d’oro? Avrei un desiderio ma guardo in faccia la realtà»

Shevchenko ha parlato a Sportweek in occasione dell’attribuzione del pallone d’oro 2021, il suo desiderio è particolare ma poi la realtà

Shevchenko ha parlato a Sportweek in occasione dell’attribuzione del pallone d’oro 2021, il suo desiderio è particolare ma poi la realtà.

LO DAREI ALL’ITALIA- «Darei il Pallone d’oro alla squadra Italia: è il gruppo che ha vinto con Mancini e il suo lavoro straordinario. Ma credo che andrà a Messi. In Copa America, il migliore è stato sempre lui. E fra i candidati metto Kante, fondamentale per la Francia e per il Chelsea».