Shevchenko non ha dubbi: «Derby non decisivo ma è più importante per il Milan, ecco perchè. Allegri sta gestendo bene una ricostruzione non semplice. E su Modric...»

Shevchenko, leggenda del Milan, ha analizzato il derby di domenica sera a San Siro tra i rossoneri e l’Inter: le sue dichiarazioni

Andriy Shevchenko, incubo degli interisti e miglior cannoniere all-time del Derby della Madonnina con 14 gol, ha parlato a Repubblica in vista della stracittadina di domani. L’attuale Presidente della Federcalcio Ucraina ha analizzato lo stato di forma delle due squadre.

Il derby è già un appuntamento chiave?

L’ex numero 7 rossonero ridimensiona l’impatto sul campionato, ma lancia un avvertimento al suo vecchio club:

«Non penso. Non influirà sul destino del campionato, è presto per pensare che sia decisivo. Certo, è sempre bello vincerlo. Fare risultato però è più importante per il Milan, che è ancora un po’ più fragile rispetto ai nerazzurri. Deve continuare a crescere, una sconfitta forse arresterebbe questo processo».

L’Inter ha già superato le incognite?

Shevchenko promuove l’operato del tecnico avversario, indicando l’Inter come favorita allo Scudetto:

«Oggi è un’altra squadra. La rosa dei nerazzurri è rimasta praticamente intatta, anzi si sono pure rafforzati. E Chivu mi sembra un allenatore con una bella visione di calcio, ha idee giuste. Sono tra i favoriti per lo scudetto».

Il percorso del Milan?

Il Milan ha affrontato un percorso di ricostruzione molto più complesso:

«Ha dovuto riconquistare certezze, solidità. Ricostruire dopo le difficoltà trovate nella scorsa stagione. E poi bisogna considerare che sono arrivati tanti nuovi calciatori. Allegri sta gestendo bene questa fase, non era scontato».

Il ritorno di Allegri è importante?

L’importanza del tecnico livornese è sottolineata dal Pallone d’Oro:

«Max è un allenatore esperto, con caratteristiche precise. È una persona seria, sa gestire bene i calciatori, ha un tipo di gioco collaudato. Quando lo sposi sai cosa stai prendendo: lui sta rispettando le attese».

Un pensiero su Modric?

L’ucraino è rimasto impressionato dal quarantesimo anno del croato:

«Mi sta impressionando, sta facendo una grande differenza. Però come squadra il Milan ha ancora degli step da fare per arrivare alla pari dell’Inter».

Un pensiero sull’Ucraina?

Il Presidente della FIGC Ucraina ha infine espresso il suo orgoglio per la Nazionale e la vittoria sull’Islanda, che vale i PlayOff Mondiali:

«Forte. Soprattutto considerando le circostanze in cui ci troviamo: conviviamo con la guerra, dobbiamo giocare ogni partita in trasferta. Sono orgoglioso della mia nazionale».

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.