Shevchenko resta l’uomo record dei derby: la statistica incorona l’ucraino come re della stracittadina milanese

Shevchenko, la leggenda rossonera resta il re incontrastato delle stracittadine tra Inter e Milan: la statistica sull’ucraino non mente

Domenica sera, il Meazza ospita il primo atto stagionale del Derby di Milano. La posta in gioco è altissima: una vittoria dell’Inter spedirebbe il Milan di Allegri a -5 dalla vetta, mentre un successo rossonero significherebbe sorpasso in classifica a spese dei nerazzurri.

I Duelli Che Infiammeranno La Notte

Il campo sarà un susseguirsi di sfide incrociate in ogni reparto. Dai guardiani della porta Sommer e Maignan, alla battaglia in mediana tra l’ex Calhanoglu e Modric, fino agli uomini copertina dell’attacco:

Lautaro Martinez: 9 reti nel Derby.

9 reti nel Derby. Rafael Leão: 3 reti nel Derby.

I due attaccanti contano rispettivamente 9 e 3 reti in 20 presenze nella stracittadina. Nonostante la loro importanza, il record di miglior marcatore della storia resta a Andriy Shevchenko con 14 reti, seguito da Giuseppe Meazza (13).

La sfida è totale: in palio c’è la conquista della città e la vetta della classifica.

