Connect with us

News

Shevchenko resta l'uomo record dei derby: la statistica incorona l'ucraino come re della stracittadina milanese

Calciomercato News

Pellegrini, svolta a sorpresa nel futuro del centrocampista? Messaggio della Roma, il Milan monitora la situazione

Calciomercato News

Offensiva Galatasaray a gennaio: Rafael Leao nel mirino dalla Serie A? I piani turchi dopo l'accostamento choc

News

Inter Milan, importante incontro odierno in Procura: presenti Scaroni e Marotta, tutti i temi sul tavolo in vista del derby

News

Modric, tabù derby da sfatare e non solo: obiettivo rinnovo e quel retroscena che ha fatto tremare i tifosi rossoneri

News

Shevchenko resta l’uomo record dei derby: la statistica incorona l’ucraino come re della stracittadina milanese

Milan news 24

Published

27 minuti ago

on

By

VLO 7721 f33a45dc 32bc 43cb b5b7 57bdeaf49168 L

Shevchenko, la leggenda rossonera resta il re incontrastato delle stracittadine tra Inter e Milan: la statistica sull’ucraino non mente

Domenica sera, il Meazza ospita il primo atto stagionale del Derby di Milano. La posta in gioco è altissima: una vittoria dell’Inter spedirebbe il Milan di Allegri a -5 dalla vetta, mentre un successo rossonero significherebbe sorpasso in classifica a spese dei nerazzurri.

I Duelli Che Infiammeranno La Notte

Il campo sarà un susseguirsi di sfide incrociate in ogni reparto. Dai guardiani della porta Sommer e Maignan, alla battaglia in mediana tra l’ex Calhanoglu e Modric, fino agli uomini copertina dell’attacco:

  • Lautaro Martinez: 9 reti nel Derby.
  • Rafael Leão: 3 reti nel Derby.

I due attaccanti contano rispettivamente 9 e 3 reti in 20 presenze nella stracittadina. Nonostante la loro importanza, il record di miglior marcatore della storia resta a Andriy Shevchenko con 14 reti, seguito da Giuseppe Meazza (13).

La sfida è totale: in palio c’è la conquista della città e la vetta della classifica.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.