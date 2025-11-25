Connect with us

Settore Giovanile Milan, tutti i risultati dei giovani rossoneri in questo weekend. Segui le ultimissime sul club

Il Settore Giovanile rossonero ha vissuto un weekend di grande entusiasmo, caratterizzato da una vera e propria valanga di gol che testimonia la salute e la qualità del vivaio del Diavolo. Dalla Primavera all’attività di base, i risultati sono stati prevalentemente positivi, fornendo segnali incoraggianti che saranno certamente monitorati con attenzione da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, e da Massimiliano Allegri, il tecnico della prima squadra, sempre alla ricerca di nuovi talenti da lanciare.

Punti Importanti per le Squadre Ai Vertici

A livello agonistico maggiore, la Primavera maschile ha ottenuto un buon pareggio per 1-1 in trasferta contro la Fiorentina, con il gol messo a segno da Ossola. Ottimo risultato anche per la Primavera Femminile, che nella 6ª giornata ha imposto un 2-2 alle forti rivali della Juventus grazie alle reti di Montaperto e Strauss. L’Under 18 ha offerto spettacolo, superando il Bologna per 5-3 con una doppietta di Samb.

Valanga di Gol Nelle Categorie di Base

È nell’attività agonistica e di base che il Milan ha dato prova di uno strapotere offensivo. L’Under 10, in una performance travolgente, ha battuto la MFA per un clamoroso 0-10, con ben sei marcatori che hanno realizzato una doppietta, tra cui MineoCaccia e Trovato. Non da meno l’Under 12, che ha vinto per 6-2 contro l’Ausonia grazie allo straordinario poker di Palotta, giovane attaccante che si sta mettendo in grande evidenza. Successi netti sono arrivati anche dall’Under 14 (4-2 al Torino) e dall’Under 11 (7-2 al Sedriano).

Il Settore Femminile Brilla con la Ferrari

Anche il Settore Femminile rossonero ha collezionato risultati impressionanti. L’Under 15 Femminile ha demolito il Lacchiarella con un netto 0-8, con Ferrari autrice di una superba tripletta. Tre punti fondamentali anche per l’Under 17 Femminile (1-0 sul Freccia Azzurra).

Questi risultati confermano che il vivaio rossonero è una fonte inesauribile di potenziali campioni, il vero patrimonio del Diavolo che dovrà alimentare il futuro della prima squadra.

CategoriaPartitaRisultatoMarcatori Chiave
Primavera M.Fiorentina-Milan1-1Ossola
Primavera F.Milan-Juventus2-2Montaperto, Strauss
Under 18Milan-Bologna5-3Samb (2), Valenta, Batistini, Angelicchio
Under 12Ausonia-Milan2-6Palotta (4)
Under 10MFA-Milan0-10Mineo (2), Caccia (2), Trovato (2)
Under 15 F.Lacchiarella-Milan0-8Ferrari (3)
