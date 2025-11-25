Allegri in purezza: il Milan vince il derby con “corto muso” e muro difensivo, raggiungendo un record storico per il tecnico

Allegri Milan, la vittoria in casa dell’Inter porta la firma del tecnico: 100° successo rossonero e primo clean sheet dopo 14 derby



Durante il Derby e al triplice fischio che ha sancito la vittoria del Milan in casa dell’Inter per 0-1, il pensiero è stato unanime: si è consumata una vittoria in pieno stile allegriano. Effettivamente, al di là del risultato di misura che ha certamente il suo peso, il tecnico livornese è riuscito a incanalare la sfida esattamente sui binari da lui desiderati. In campo si è vista una squadra corta, equilibrata e disposta al sacrificio che è riuscita, pur subendo inevitabilmente le occasioni del miglior attacco della Serie A, a non dare mai quella sensazione di apnea che si era vista in altre occasioni negli anni passati.

Allegri vince col corto muso

L’analisi di Tuttosport racconta in questi termini il successo rossonero contro i cugini nerazzurri, titolando in modo emblematico: «Allegri in purezza: corto muso, più muro in difesa». Tutto questo ha permesso ad Allegri di raggiungere un record personale di assoluto prestigio sulla panchina milanista: «Nel derby 100esima vittoria in rossonero: unico ad arrivare in tripla cifra con Milan e Juventus».

Il sottotitolo evidenzia poi un dato statistico davvero significativo che testimonia il cambio di passo difensivo della squadra: grazie al suo blocco basso e alle ripartenze, il Milan è riuscito a tenere la porta inviolata dopo che aveva sempre preso gol negli ultimi 14 derby disputati. Adesso, la chiave di volta per continuare a sognare è una sola: «La stessa continuità nelle gare contro le medio-piccole».