Inter Milan LIVE: Rabiot torna dal primo minuto, c'è Estupinan a sinistra

Derby, la storia in panchina: Allegri e Chivu si sfideranno ma chi sono i veterani? Nereo Rocco leader con 25 stracittadine

MN24 - Infortunate Milan Femminile: il punto sulle giocatrici ancora non a disposizione di Bakker

Verona Parma 1-2: una doppietta di Pellegrino inguaia Zanetti. Il resoconto del match

Savicevic dà ragione ad Allegri! Ecco cosa ha detto l'ex rossonero

6 minuti ago

Rabiot

Inter Milan: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la dodicesima giornata di Serie A in programma a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta la Roma nella dodicesima giornata di Serie A 2025-2026, quattordicesima uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20.45.

AGGIORNA LIVE

Inter-Milan: sintesi e moviola

Inter Milan 0-0: risultato e tabellino

Inter Milan: il pre-partita

Ore 13 – Torna Rabiot dal primo minuto

Ore 13.30 – Bartesaghi in vantaggio su Estupinan

Ore 14 – Leao-Pulisic davanti

Ore 14.30 – Modric in cabina di regia

Ore 15 – Fofana confermato a centrocampo

Ore 15.30 – Saelemaekers a destra

Ore 16 – Indisponibili Athekame e Santiago Gimenez

