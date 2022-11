Settore giovanile Milan: ecco i risultati del week end

Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle formazioni giovanili rossonere in questo fine settimana. Le ultime

Si è concluso un fine settimana ricco di impegni tortuosi per il Settore Giovanile rossonero. Nella giornata di sabato, l’Under 17 e l’Under 15 femminile hanno vinto nettamente le proprie sfide. In particolare, le rossonere di Mister Treccani hanno superato 5-0 la Cremonese al PUMA House of Football e hanno confermato così la propria leadership in vetta al girone, facendo registrare l’ottava vittoria in altrettanti incontri. Il triplo Derby casalingo contro i nerazzurri, che vedeva impegnati Under 16, Primavera Femminile e Under 15 è andato in archivio senza risultati positivi per i giovani rossoneri. Tra gli altri impegni del fine settimana, spicca il successo dell’U14 – in trasferta contro la Pro Sesto – così come quello di Under 12 e Under 11, rispettivamente sui campi di Centro Schuster e Centro Schiaffino.

I RISULTATI DEL WEEKEND

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Inter 1-2 (23’st Galdini)

UNDER 17: 10ª giornata, Como-Milan 3-3 (22′ e 50’st Sia, 41’st Perina)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata di ritorno, Milan-Cremonese 5-0 (27′ Stendardi, 43′ Zanisi, 2’st Montaperto, 21’st Zapelli, 46’st Lupatini)

UNDER 16: 7ª giornata, Milan-Inter 1-3 (5’st Liberali)

UNDER 15: 7ª giornata, Milan-Inter 1-2 (37′ rig. Comotto)

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª giornata di ritorno, Academy Pavia-Milan 0-27 (6 Hu, 4 Di Lernia, 4 Franco, 3 Palopoli, 2 Tomaselli, 2 Strecapede, 2 Spagliardi, Atamo, L’Abbruzzi, Di Falco, Galluzzi)

UNDER 14: 8ª giornata, Pro Sesto-Milan 5-6 (20′ De Donato, 3’st Seye, 10’st e 28’st Colombo, 20’st Mercogliano, 37’st Rusu)

UNDER 13: 8ª giornata, Milan-Sangiuliano City 5-2 (9′ Sorrentino, 14′ Marchello, 15′ e 3’tt Borsa, 13’st Ferrario)

UNDER 13 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Victoria MMVIII 5-0 (6′ Cappello, 4′ e 16’st Elshamy, 19’st Parrella, 6’tt Gulizia)

UNDER 12: 7ª giornata, Centro Schiaffino-Milan 0-11 (4 Ba, 2 Cremonesi, 2 Jadid, La Vecchia, Fiorenza, Bernasconi)

UNDER 11: 7ª giornata, Centro Schuster-Milan 0-5 (17′ Colombo, 20′ Kostyuk, 3’st Miglioranza, 11’st Lam, 9’tt Rampoldi)

UNDER 11 FEMMINILE: 7ª giornata, Lombardia Uno (maschile)-Milan 5-3 (20′ e 1’st Ferrari, 16’st Sapienti)

UNDER 9: 7ª giornata, Milan-Rhodense 14-2 (4 Palotta, 3 Boriani, 3 Montano, Sartori, Ilardi, Barhoumi, Guerci)