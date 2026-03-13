Settore Giovanile Milan, tutti gli appuntamenti del weekend rossonero

Settore Giovanile Milan, la Primavera cerca conferme importanti nella sfida casalinga contro il Bologna: tutto il programma del weekend

Il fine settimana del vivaio rossonero si apre con un programma fitto che coinvolge tutte le categorie, dai più piccoli fino alle formazioni nazionali. L’evento di cartello riguarda la Primavera maschile allenata da Federico Guidi, tecnico specializzato nella formazione dei giovani calciatori e nella gestione dei gruppi Under 20. I ragazzi scenderanno in campo domenica 15 marzo alle ore 13.00 presso lo Stadio Silvio Piola di Novara per affrontare il Bologna, in un match valido per la 30ª giornata di campionato.

Sabato 14 marzo l’attività sarà frenetica soprattutto alla PUMA House of Football di Milano. Si parte alle 13.00 con le sfide dell’Under 10 femminile contro l’Alcione Talent e dell’Under 11 femminile contro il Rozzano. Nel pomeriggio, alle 15.00, toccherà all’Under 10 maschile sfidare il Football Milanese e all’Under 11 affrontare l’Aldini. Contemporaneamente, l’Under 16 volerà a Verona per la 22ª giornata di campionato contro l’Hellas al Veronello Resort, seguita dall’Under 15 femminile impegnata in casa contro l’Uesse Sarnico.

Le trasferte piemontesi vedranno protagoniste l’Under 13 e l’Under 14, entrambe impegnate a Torino contro i granata al Campo Robaldo. Domenica mattina, l’Under 10 disputerà un recupero di campionato contro l’Accademia Inter, società dilettantistica milanese, mentre nel pomeriggio l’Under 15 replicherà la sfida di Verona contro l’Hellas. Il fine settimana si concluderà con l’Under 17 femminile che farà visita alla Pro Sesto.

Si tratta di un weekend fondamentale per monitorare la crescita dei talenti rossoneri, con particolare attenzione alle prestazioni dei singoli nei campionati nazionali. Tra i profili più osservati resta costante l’interesse per i progressi della squadra di Guidi, chiamata a mantenere un rendimento alto per consolidare la posizione in classifica in questo finale di stagione.

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