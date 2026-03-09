Cesena Milan Primavera, finisce 3-2: i rossoneri incappano nel terzo ko consecutivo

Cesena Milan Primavera, finisce 3-2: terza sconfitta consecutiva per i rossoneri che provano a riaprire il match nella ripresa, mancando la rimonta

Il posticipo della 29ª giornata del campionato Primavera 1 si chiude con una partita ricca di emozioni al Romagna Centro, dove il Cesena supera il Milan per 3-2. Un risultato che permette ai romagnoli di rilanciarsi nella zona playoff, mentre per i rossoneri arriva la terza sconfitta consecutiva, che lascia la squadra di Renna ferma nelle zone basse della classifica.

Il match parte con buon ritmo e con le due squadre che provano subito a rendersi pericolose. Dopo alcune occasioni iniziali, è il Cesena a sbloccare il risultato al 20’: su un lancio lungo di Ridolfi, il portiere rossonero Bouyer commette un errore in uscita e Wade, appostato a pochi passi dalla porta, ne approfitta per firmare l’1-0.

Il Milan prova a reagire, ma la gara cambia completamente al 40’ quando Pandolfi interviene in modo pericoloso su Zamagni: l’arbitro non ha dubbi e mostra il cartellino rosso diretto, lasciando i rossoneri in inferiorità numerica. Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio del Cesena. È lo stesso Zamagni a inventarsi un’azione personale di grande qualità: entra in area, salta tre avversari e batte Bouyer per il 2-0.

Nel recupero del primo tempo il Milan ha l’occasione di riaprire la partita grazie a un calcio di rigore conquistato da Lontani su assist di Scotti, ma lo stesso attaccante rossonero dal dischetto calcia alto sprecando una grande opportunità.

Nella ripresa, nonostante l’uomo in meno, il Milan prova a rientrare in partita. Al 59’ arriva il gol che accorcia le distanze: lancio di Vladimirov, errore difensivo del Cesena e Scotti supera Fontana con un elegante tocco sotto per il 2-1.

La gara resta aperta fino al finale. Il Cesena trova il terzo gol al 90’ con Galvagno, che sfrutta un lancio in profondità, supera Vladimirov e batte Bouyer con un sinistro preciso. Nei minuti di recupero il Milan prova ancora a reagire e accorcia le distanze al 91’ con il neoentrato Perina, bravo a sfruttare un errore di Fontana.

Non basta però per completare la rimonta. Dopo 96 minuti l’arbitro fischia la fine: il Cesena vince 3-2 e torna al successo, mentre il Milan Primavera esce dal campo con molti rimpianti.

