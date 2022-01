Serie A, Vlahovic batte Paquetà: sarà il colpo invernale più caro di sempre

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dusan Vlahovic alla Juventus diventerà l’affare più costoso della storia del calciomercato invernale in Serie A

Il colpo Vlahovic alla Juventus sta per battere un record di calciomercato in Serie A. L’acquisto del centravanti serbo per 75 milioni di euro diventerà il più costoso della storia della sessione invernale in Serie A.

Un primato che apparteneva a Lucas Paquetà, arrivato al Milan nel 2019 per quasi 39 milioni di euro dal Flamengo.