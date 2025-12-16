Serie A, ecco la Top XI dopo le prime 15 giornate. Presenti ben tre rossoneri: la formazione

Serie A, presentata la Top XI dopo queste 15 giornate di campionato. Il Milan domina con ben tre rossoneri: la formazione

La classifica basata sulle medie voto dopo 15 giornate di Serie A ha portato a tre significative modifiche nella formazione ideale, schierata con un equilibrato 3-4-2-1. In difesa, l’emergente Marc Oliver Kempf del Como (6.50) ha preso il posto precedentemente occupato da Matteo Gabbia. Kempf si unisce a un reparto di alto livello completato da Tiago Gabriel del Lecce (6.32) e da Alessandro Bastoni dell’Inter (6.43), garantendo solidità ed equilibrio tra esperienza e nuove promesse.

Il centrocampo ha visto l’innesto di un’altra stella del Milan: Adrien Rabiot (6.56), che ha scavalcato il compagno di squadra Luka Modric. Rabiot affianca l’eccellente André-Frank Zambo Anguissa del Napoli, il migliore per media voto con 6.64. Sulle fasce agiscono due giocatori fondamentali per i rispettivi club: Alexis Saelemaekers del Milan (6.30) e Federico Dimarco dell’Inter (6.54).

Serie A, il Milan domina il reparto offensivo

La terza e ultima novità riguarda l’attacco, dove Gianluca Scamacca dell’Atalanta (6.44) è diventato la nuova punta di riferimento, rimpiazzando Bonazzoli. Scamacca è supportato da due trequartisti di altissimo livello: Christian Pulisic (6.60) e Nico Paz (6.50), quest’ultimo in rappresentanza del Como. Con cinque giocatori in totale, il Milan si conferma il club più rappresentato in questa Top 11, segno di un rendimento individuale costante, guidato da Maignan in porta (6.57).