Serie A, si fa largo la diplomazia: due club tendono la mano alle big

Forse si è giunti ad un punto di svolta nelle discussioni nella Lega Serie A. Dopo la lettera a Dal Pino in cui molti club denunciavano l’atteggiamento di Milan, Inter e Juve, chiedendo delle sanzioni, sembra aprirsi una porta per il dialogo.

Setti (presidente del Verona) e Barone (dirigente Fiorentina) hanno chiarito di non voler sanzioni per le big. Tuttavia, la Lega potrebbe stilare un documento in cui si vincolano le big a non creare la Super League. In termini legali, la questione va approfondita perché la libera associazione, anche in ambito sportivo, è uno dei diritti tutelati dalle democrazie.