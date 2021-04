Verona, Setti: «In merito alla Superlega ho le idee chiare»

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter. Le sue parole

«Sulla questione Superlega sono allineato sul fatto che non si debba fare. Sul fatto che si debba sanzionare dei club o avere delle pressioni per lasciare a casa della gente prenderei un attimo di tempo per parlarne. Ci siamo detti in Lega di calmarci e di tenere i toni bassi, provando a discutere con grande serenità. Il concetto è che dobbiamo fare mea culpa e metterci seduti cercando di compattare la Lega altrimenti così è difficile».