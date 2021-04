Barone: «Superlega? Vi spiego cosa pretendiamo»

Barone a Sky Sport: le dichiarazioni pre Fiorentina Juve. Le parole del dirigente viola sull’ipotesi di sanzioni per i club della Superlega

Joe Barone ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina Juve.

SUPER LEAGUE – «Non voglio sanzioni contro Inter, Milan e Juve. Vogliamo impegno scritto da parte loro e da parte di chiunque ci stia pensando che questa cosa non si ripeta. Il calcio italiano deve crescere nella sua Lega. Noi siamo contrari ai fondi, vogliamo riforme. E’ stata un’iniziativa che ha sorpreso un po’ tutti a livello mondiale. Noi come Fiorentina abbiamo preso la posizione secondo cui certe cose debbano essere messe per iscritto. E soprattutto per fare una cosa del genere bisogna che tutte le squadre siano d’accordo, non solo tre. Con il presidente Commisso vorremmo che fosse fatta una riforma del calcio a livello europeo, che vada dai procuratori agli stipendi dei giocatori».