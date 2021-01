Serie A, si annulla il fattore campo: tanti i punti in trasferta

Non vale più il fattore campo. Senza i tifosi che garantiscono l’appoggio alle squadre, si vince più in trasferta che in casa

SENZA TIFOSI- In un calcio senza tifosi, il fattore campo non esiste più. In questa rivoluzione dello sport più del mondo, si sta confermando un nuovo paradosso: lontane dalle mura casalinghe, le squadre della Serie A vincono di più.

NUMERI E CIFRE- Come riportato dal Corriere dello Sport, per la prima volta in 90 anni, in trasferta sono stati fatti più punti che in casa: 192 contro 183, ovvero il 51,2%. 12 squadre su 20 hanno fatto meglio in trasferta, solo il Crotone non ha ancora vinto fuori dal proprio impianto.

MILAN IN SCIA- I rossoneri primi in classifica seguono perfettamente l’andamento con 5 vittorie in esterna (più il Derby), 4 in casa e 4 pareggi. Come riporta il Corriere, il fattore campo viene annullato e stravolto insieme a tutta la logica delle cose, annullata, dagli effetti psicologici, azzerati e ripartiti nel 2020.