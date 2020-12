Milan formato trasferta: da 27 non si ottenevano così tanti successi

Il Milan è rimasto imbattuto da 18 gare disputate in trasferta: un dato eccezionale che non si ripeteva da 27 anni

Il Milan arriva da sette successi consecutivi in trasferta in Serie A: solo una volta i rossoneri hanno vinto più gare fuori casa di fila nella competizione (nove tra il 1992 e il 1993).

Piú in generale, era da marzo 1993 che il Milan non rimaneva imbattuto in almeno 18 trasferte consecutive in tutte le competizioni (20 gare esterne in quel caso). Questa sera al Marassi i rossoneri proveranno ad allungare la striscia.