Serie A, pronta una terna arbitrale al femminile per la 20a giornata

Possibile svolta storica in Serie A. Per la 20esima giornata di campionato potrebbe essere designata una terna arbitrale tutta femminile

La notizia è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport e riguarderebbe una vera e propria svolta storica. Gli arbitri donna stanno finalmente riuscendo ad imporsi in un mondo molto maschilista come quello del calcio. Anche durante l’ultimo Mondiale in Qatar la presenza femminile tra i fischietti non è passata inosservata.

Adesso potrebbe toccare alla Serie A, quando ci sarà la ventesima giornata di campionato. Come già accaduto in Serie B lo scorso 26 dicembre, potrebbe debuttare un’intera terna arbitrale composta da sole donne.