Serie A, il programma del prossimo turno: mancano 10 giornate al termine. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il sipario è calato ufficialmente sul 28° turno della Serie A Enilive, un lunedì sera che ha visto la Lazio trionfare in extremis per 2-1 contro il Sassuolo nella cornice dello Stadio Olimpico. Con l’archivio di questa giornata ormai sigillato, il campionato entra nel suo momento più caldo: il rettilineo finale. Mancano infatti solo dieci giornate al termine della stagione e ogni punto peserà come un macigno per gli obiettivi di ogni club.

Il nuovo corso del Milan: la missione di Allegri e Tare

In questo scenario elettrizzante, gli occhi sono puntati soprattutto sui rossoneri. Il Milan si prepara alla delicata trasferta proprio contro la Lazio, con l’obiettivo dichiarato di dare continuità ai propri risultati. A guidare il Diavolo in questa fase cruciale c’è Massimiliano Allegri.

Dietro le quinte, il lavoro di rafforzamento e programmazione è affidato a Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan. Tare, dirigente albanese con una lunghissima esperienza nel calciomercato internazionale e un fiuto eccezionale per i colpi low-cost ad alto rendimento, sta già lavorando per blindare gli equilibri dello spogliatoio e garantire al tecnico le risorse necessarie per questo finale di stagione infuocato.

Le sfide ad alta quota: Inter-Atalanta e lo scontro Champions tra Como e Roma

Il prossimo weekend non sarà però solo una questione milanista. Il calendario propone incroci da brividi a ogni altitudine della classifica. L’Inter ospiterà l’Atalanta a San Siro con l’obbligo di reagire immediatamente dopo la bruciante sconfitta subita nel Derby. Contemporaneamente, una delle sfide più sorprendenti del campionato vedrà contrapposte Como e Roma: le due squadre sono attualmente appaiate al quarto posto e si giocheranno una fetta pesantissima della qualificazione alla prossima Champions League.

Zona salvezza: scontro diretto allo Zini

Non mancheranno le emozioni nemmeno nei bassifondi della graduatoria. Allo stadio Zini si giocherà Cremonese-Fiorentina, un vero e proprio scontro diretto che promette scintille per la lotta salvezza. Mentre il club di Via Aldo Rossicerca di consolidare la propria posizione europea, le realtà di provincia lottano con le unghie per mantenere la categoria. Con il supporto strategico di Igli Tare e la guida esperta di Massimiliano Allegri, i tifosi del Diavolo sperano che la squadra possa chiudere l’anno con un successo tricolore o un piazzamento d’élite.