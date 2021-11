Tovalieri: «Mi piacerebbe che il Milan vincesse lo scudetto»

Sandro Tovalieri è intervenuto a TMW Radio e ha detto la sua sulla lotta scudetto e sulla sua preferita per la vittoria. Le sue parole

«Non dico che i giochi sono finiti per la Juventus, ma quasi. Deve fare una rincorsa su 2-3 squadre e quando è così diventa difficile. Per non parlare poi del fatto che la Juve può cadere in qualsiasi momento contro ogni squadra. Sono affezionato al Napoli, ma mi piacerebbe che lo Scudetto lo vincesse il Milan. Sono innamorato di quel fenomeno che a 40 anni fa ancora la differenza»