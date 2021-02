Serie A, l’Inter vede la vetta ma la Lazio sta bene. Forse meglio dei nerazzurri in base agli ultimi numeri che ne certificano la crescita

Serie A, l’Inter vede la vetta ma la Lazio sta bene. Forse meglio dei nerazzurri in base agli ultimi numeri che ne certificano la crescita. Repubblica di questa mattina analizza la situazione biancoceleste ed il cammino, ultimamente da scudetto.

L’INTER VEDE LA VETTA- “Cadono Milan e Juve, l’Inter vede la vetta”. Così il quotidiano di questa mattina, i nerazzurri di Conte hanno ovviamente un’occasione enorme: vincendo cavalcherebbero i rossoneri in testa alla classifica di Serie A ad una settimana esatta dal derby.

NON SARÀ FACILE- Conte sa bene che non sarà una passeggiata, considerando anche il fatto che le passeggiate in Serie A non esistono. Sarà un match alla pari, deciso probabilmente dalla spinta psicologica che però non sarà così scontata. Basta vedere come ha reagito ieri sera il Milan alla sconfitta della Juve.