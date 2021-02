Gazzetta, Shock Milan. Neanche un tiro in porta per la capolista

Gazzetta, la prima pagina odierna se la prende Ibrahimovic con un’immagine tra lo sconsolato e l’incredulo a fotografare la serata Milan

Gazzetta, la prima pagina odierna se la prende Ibrahimovic con un’immagine tra lo sconsolato e l’incredulo a fotografare la serata Milan: “Shock Milan, carica Inter. Neanche un tiro in porta per la capolista: il flop non accadeva da 18 mesi. Pioli: «Sapremo rialzarci».

ED ORA CHE SUCCEDE- Questa sera tutti con gli occhi puntati ad Inter-Lazio, fino ad ora la squadra nerazzurra non ha mai saputo reagire ai fallimenti rossoneri, se questa sera invece dovesse farcela andrebbe a più uno ad una settimana dal Derby, il che significa che in caso di vittoria della stracittadina si porterebbe addirittura a più 4, mentre la Juve rimane sempre in scia con la gara da recuperare contro il Napoli.