Serie A, l’Inter guida la classifica dello stato di forma. Il Milan insegue subito i nerazzurri: il dato

Serie A, l’Inter è la squadra più in forma delle ultime 5 giornate. Il Milan di Allegri segue subito dopo: la classifica

Il focus di TuttoMercatoWeb ha analizzato lo stato di forma delle squadre di Serie A, prendendo in considerazione i punti ottenuti da ogni club nelle ultime cinque giornate di campionato. Questa speciale classifica vede un netto dominio delle milanesi, con l’Inter in testa grazie a 12 punti totalizzati.

Serie A, il Milan al secondo posto della classifica

Subito dietro si posiziona il Milan, che ha raccolto 11 punti. Le due capoliste sono seguite a distanza da Roma e Napoli, entrambe ferme a 9 punti. La fascia media della classifica è estremamente compatta, con Sassuolo, Genoa e Juventus che hanno totalizzato 8 punti a testa. Poco più indietro, con 7 punti, troviamo un nutrito gruppo di squadre composto da Bologna, Hellas Verona, Como, Lazio, Parma e Lecce.

La parte bassa della graduatoria vede invece a 6 punti Cremonese, Udinese e Atalanta, seguite dal Cagliari con 5 punti. Le squadre in maggiore difficoltà sono Pisa e Torino, entrambe a quota 4 punti, mentre la squadra con il trend di rendimento peggiore nell’ultimo periodo è la Fiorentina, che ha raccolto solamente 2 punti nelle ultime cinque gare.