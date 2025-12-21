Serie A, la Lega annuncia date e orari dalla 17esima alla 22esima giornata: dove vedere i match tra Dazn e Sky

Serie A, la Lega annuncia date e orari dalla 17esima alla 22esima giornata: ecco dove seguire il Milan tra Dazn e Sky

La Lega Serie A ha svelato il programma dettagliato delle giornate che accompagneranno i tifosi rossoneri nel nuovo anno. Per il Milan di Massimiliano Allegri, il cammino si preannuncia intenso e ricco di sfide cruciali per la classifica. Si parte subito dopo Natale, domenica 28 dicembre alle 12.30, con la sfida casalinga contro il Verona. Un appuntamento mattutino a San Siro dove il tecnico livornese cercherà di incamerare tre punti fondamentali prima di chiudere l’anno solare e tuffarsi nel mercato di riparazione.

Il 2026 si aprirà con una trasferta insidiosa: venerdì 2 gennaio, il Milan volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari nel posticipo serale. Sarà un test importante per valutare la tenuta atletica della squadra dopo le fatiche del 2025. Allegri dovrà gestire le rotazioni con attenzione, considerando che la Befana porterà in dote un altro impegno infrasettimanale a San Siro contro il Genoa, fissato per giovedì 8 gennaio alle 20.45.

Serie A, La volata di gennaio: le sfide a Firenze e il big match all’Olimpico

Il mese di gennaio proseguirà senza sosta con due trasferte di altissimo livello intervallate da un impegno interno. L’11 gennaio i rossoneri saranno impegnati al Franchi contro la Fiorentina, mentre la settimana successiva, il 18 gennaio, ospiteranno il Lecce a San Siro. Questi match saranno il preludio al grande scontro diretto che chiuderà il primo mese del nuovo anno: domenica 25 gennaio, alle 20.45, il Milan farà visita alla Roma in un Olimpico che si preannuncia infuocato.

Di seguito il riepilogo delle gare del Milan:

Per Allegri sarà fondamentale arrivare a questo ciclo di partite con la rosa al completo, sperando che i nuovi innesti del mercato invernale possano subito integrarsi negli schemi tattici per dare la spinta decisiva verso le zone nobili della classifica.