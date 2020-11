Serie A, Dal Pino: «Fondi privati? Accordo economico raggiunto»

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai giornalisti presenti dopo l’Assemblea di Lega. Le sue parole

«I fondi di private equity che credono nella nostra industria sono disposti a investire 1 miliardo e 700 milioni in questo periodo storico per avere il 10% della società, gestiranno i diritti commerciali del campionato di calcio italiano. Oggi abbiamo trovato un accordo, abbiamo accettato la proposta economica-finanziaria ma non abbiamo ancora chiuso. Non c’è alcun impegno vincolante di alcun tipo, stiamo seguendo il processo di un’operazione così delicata e complessa».