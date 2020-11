Serie A, sì unanime all’ingresso di Fondi privati: in arrivo 1,7 miliardi

La Lega Serie A ha deciso all’unanimità di approvare l’ingresso dei fondi privati: in arrivo 1,7 miliardi. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, la Lega Serie A fa un salto nel futuro e dice sì all’ingresso dei fondi privati. I 20 presidenti, riuniti dalle 13 in un hotel romano, hanno accettato con voto unanime l’offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entra così con il 10 per cento nella media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in arrivo 1,7 miliardi di euro, che sono ossigeno pure per il mondo del calcio italiano, soprattutto in questo periodo di crisi, aggravata dalle conseguenze della pandemia di Covid.