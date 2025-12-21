Serie A, la Coppa d’Africa fa perdere tanti giocatori: dalla Roma all’Atalanta. Ecco la lista

Serie A, quanti giocatori andranno via per la Coppa d’Africa? Dalla Roma all’Atalanta: ecco la lista completa

Il Marocco è pronto a dare il via alla Coppa d’Africa 2025, un evento di portata globale che inizierà con la sfida tra i padroni di casa e le Isole Comore. La competizione priverà il calcio italiano di numerosi protagonisti, costringendo molti allenatori a ridisegnare le proprie formazioni per l’intero mese di gennaio. Sono venti i calciatori di Serie A coinvolti, appartenenti a undici diverse società, ma il richiamo delle nazionali africane ha raggiunto anche i campionati minori, portando via cinque giocatori dalla Serie B, uno dalla Serie C e persino l’attaccante Faisal Bangal dalla Serie D, convocato dal Mozambico mentre milita nel Mestre.

Serie A, assenze importanti per Palladino e Gasperini

Il club più colpito dal torneo è il Lecce, che perde contemporaneamente tre pedine fondamentali come Lassana Coulibaly, Lameck Banda e Kialonda Gaspar. Situazione delicata anche in casa Roma, dove Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a due pilastri come Evan Ndicka e Neil El Aynaoui proprio nel momento cruciale della stagione. Anche la Lazio di Sarri subirà defezioni pesanti, dovendo fare a meno della spinta di Dele-Bashiru e del senso del gol di Boulaye Dia.

Altre squadre dovranno gestire assenze di rilievo: l’Atalanta saluta il suo uomo di punta Ademola Lookman e il difensore Kossounou, mentre Torino e Udinese perdono rispettivamente coppie di titolari come Masina e Saul Coco per i granata, e Rui Modesto con Vakoun Bayo per i friulani. Mentre corazzate come Inter, Juventus, Milan e Napoli non vedranno partire alcun giocatore, realtà come il Pisa dovranno fare a meno dell’esperienza di Mbala Nzola. Per tutti i club coinvolti, il mercato di riparazione diventerà ora uno strumento indispensabile per colmare i vuoti lasciati dai partenti e mantenere competitivi i propri obiettivi stagionali.