Pellegatti svela un nuovo nome per la difesa rossonera. Intanto non perde le speranze per Zirkzee: le sue parole

Pellegatti svela un possibile obiettivo per il mercato del Milan. E su Zirkzee il giornalista si riserva questa speranza…

Il mercato del Milan è in una fase di totale fermento. Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha tracciato la rotta delle prossime mosse rossonere, confermando che l’affare per Niclas Füllkrug è ormai alle battute finali. L’arrivo del gigante tedesco è visto come un aiuto necessario per dare fisicità al reparto avanzato di Massimiliano Allegri, ma il vero colpo a sorpresa potrebbe arrivare a fine gennaio: il nome che scalda i cuori è quello di Joshua Zirkzee. L’idea è un prestito con diritto di riscatto dal Manchester United, un’operazione che aggiungerebbe quella qualità tecnica tanto gradita al tecnico livornese.

Sul fronte partenze, resta da valutare la posizione di Nkunku. Nonostante un rendimento fin qui altalenante, il club non sembra propenso a privarsene in prestito immediato, segno che Allegri vuole ancora puntare sulla sua classe per la seconda parte di stagione. Ma è la difesa il reparto dove il “toto-nomi” si fa più acceso, con la dirigenza che punta a regalare un nuovo innesto all’allenatore già nei primissimi giorni di gennaio per blindare la retroguardia.

Pellegatti: Luiz Felipe emerge come nuovo candidato per la difesa

Se per Disasi e Gomez sono arrivati dei “no” secchi, nelle ultime ore è rimbalzata dalla Spagna una voce interessante: quella di Luiz Felipe. L’ex difensore della Lazio rappresenterebbe un profilo ideale per la filosofia di Allegri, grazie alla sua capacità di ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino destro. La duttilità tattica del brasiliano potrebbe essere la chiave per convincere la dirigenza a sferrare l’attacco decisivo.

Pellegatti sottolinea come la ricerca del difensore sia una priorità assoluta per completare la rosa e permettere al Milan di affrontare con maggiore serenità gli impegni di campionato e coppa. Con l’arrivo imminente di Füllkrug e il sogno Zirkzee sullo sfondo, il Milan di Allegri si candida a essere il grande protagonista di questa sessione invernale, cercando di colmare le lacune emerse nella prima parte di stagione.