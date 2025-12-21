Mercato Milan, la trattativa per Fullkrug arriva alle fasi finali: già pronte le visite mediche. I dettagli

Mercato Milan, l’affare Fullkrug sembra a un passo dalla sua conclusione. Dalla Germania sono sicuri: mancano solo le visite mediche

Il calciomercato del Milan si accende con una notizia di rilievo: Niclas Füllkrug è ormai a un passo dal vestire la maglia rossonera. Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport DE, la trattativa con il West Ham è entrata nella fase decisiva. La formula individuata è quella del prestito semestrale con diritto di riscatto, con il club di via Aldo Rossi pronto a coprire l’intero ingaggio del calciatore fino al termine della stagione. Per Massimiliano Allegri, si tratta di un rinforzo fondamentale per ridare peso a un attacco che ha mostrato evidenti lacune nelle ultime settimane.

L’arrivo del panzer tedesco non è casuale, ma dettato da una vera e propria emergenza nel reparto avanzato. Con Gimenez fermo ai box per infortunio e un Nkunku il cui rendimento è stato finora giudicato insufficiente, il Milan aveva estremo bisogno di un centravanti con caratteristiche diverse: un uomo d’area, capace di fare a sportellate con le difese avversarie e di offrire una sponda sicura per le ripartenze tanto care al tecnico livornese.

Mercato Milan, Fisicità e gol: come cambia il peso offensivo con Allegri

L’innesto di Füllkrug permetterà ad Allegri di variare lo spartito tattico, passando da un attacco leggero e mobile a uno molto più fisico e strutturato. Il tedesco garantisce quella presenza nel cuore dell’area di rigore che è mancata nelle recenti uscite, specialmente quando le squadre avversarie si chiudono con il blocco basso. La sua esperienza internazionale e la sua freddezza sotto porta saranno armi preziose per la rincorsa in campionato del Milan.

Il prossimo step sono le visite mediche, previste già per la prossima settimana, che precederanno la firma sul contratto. Se tutto procederà senza intoppi, Allegri potrà contare sul nuovo numero 9 già per il prossimo turno, sperando che la fisicità del tedesco sia la chiave per scardinare le difese più ostiche e dare finalmente concretezza alla manovra rossonera, spesso troppo sterile nelle ultime prestazioni.