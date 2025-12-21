Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: in difesa rispunta Joe Gomez? Lo scenario

Calciomercato Milan, importante indiscrezione sul reparto difensivo rossonero: tra Disasi e Sule rispunta Joe Gomez del Liverpool

Il mercato invernale del Milan non si fermerà all’innesto di un centravanti fisico come Füllkrug. Massimiliano Allegri ha tracciato l’identikit del rinforzo necessario per la retroguardia: un difensore “tuttofare”, capace di agire sia da centrale puro che da “braccetto” in una difesa a tre. Una necessità emersa chiaramente dopo le recenti amnesie di Koni De Winter, la cui prova incolore nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli ha convinto la dirigenza ad accelerare i tempi.

Calciomercato Milan, Joe Gomez: il ritorno di fiamma

Secondo quanto riportato da TMW, il nome in cima alla lista del ds Igli Tare è tornato a essere quello di Joe Gomez. Il classe ’97 del Liverpool, già a un passo dal vestire il rossonero nell’ultima sessione estiva, sta vivendo mesi difficili sotto la gestione di Arne Slot:

Minutaggio ridotto: In questa prima parte di stagione, Gomez ha collezionato appena 8 presenze in Premier League (per soli 246 minuti), quasi sempre subentrando dalla panchina.

Voglia di Mondiale: L'inglese teme di perdere il treno per i Mondiali 2026 e vede nel Milan la piazza ideale per rilanciarsi e ritrovare continuità.

Valutazione: Il cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma il Milan punta a una formula creativa — prestito con diritto di riscatto — per non appesantire il bilancio orfano degli introiti Champions.

L’ostacolo Arne Slot

Nonostante il poco spazio concesso, l’allenatore dei Reds continua a opporsi alla cessione. Proprio come accaduto in estate, Slot considera Gomez una riserva di lusso fondamentale per le rotazioni nelle coppe, e il Liverpool darebbe il via libera solo a fronte di un acquisto definitivo e dell’arrivo di un sostituto.