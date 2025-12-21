Mercato Milan, accelerazione definitiva per Fullkrug: offerta ufficiale inviata al West Ham, ecco cosa filtra

Mercato Milan, i rossoneri accelerano per l’attaccante tedesco: Tare e Furlani hanno inviato in questi minuti l’offerta ufficiale al West Ham

Il mercato del Milan subisce un’accelerata decisiva nel reparto avanzato. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club rossonero ha presentato un’offerta ufficiale al West Ham per l’acquisto di Niclas Füllkrug. La proposta messa sul tavolo dalla dirigenza di via Aldo Rossi prevede la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe a Massimiliano Allegri di avere subito il centravanti desiderato senza appesantire eccessivamente il bilancio immediato.

Mercato Milan, accordo raggiunto: Fullkrug ha detto sì

Mentre si attende la risposta definitiva degli Hammers — che inizialmente avrebbero preferito l’inserimento di un obbligo di riscatto — il Milan può contare sulla ferma volontà del calciatore. Füllkrug e il club rossonero hanno già raggiunto un’intesa totale sui termini del contratto; l’attaccante tedesco è pronto a ridursi l’ingaggio pur di sbarcare a Milano e iniziare la sua avventura in Serie A.

Un panzer in cerca di riscatto

I numeri stagionali del tedesco spiegano la sua voglia di cambiare aria. In questa seconda annata in Inghilterra, Füllkrug non è ancora riuscito a sbloccarsi:

Stagione 2025/26: 9 presenze complessive (8 in Premier e 1 in EFL Cup) con zero gol all’attivo.

9 presenze complessive (8 in Premier e 1 in EFL Cup) con all’attivo. Precedente stagione: 20 partite giocate con il West Ham, condite da 3 reti e 2 assist, cifre lontane dai fasti di Dortmund e Brema.

La necessità di Allegri

L’operazione nasce da una necessità impellente. Dall’infortunio di Santiago Gimenez, sottoposto lo scorso 18 dicembre ad Amsterdam a un intervento chirurgico alla caviglia, Allegri è rimasto privo di un numero nove “puro”. In queste settimane l’allenatore ha dovuto adattare Leão, Nkunku e Pulisic in ruoli non propriamente loro, perdendo peso offensivo all’interno dell’area di rigore. L’arrivo di Füllkrug restituirebbe al Milan quella pedina fondamentale per completare lo scacchiere tattico.