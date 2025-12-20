Calciomercato
Calciomercato Milan, Fullkrug sempre più vicino: l’indizio dall’Inghilterra non lascia dubbi
Calciomercato Milan, Niclas Fullkrug è ormai ad un passo dal club rossonero: il tedesco oggi in tribuna durante Manchester City-West Ham
Il mercato invernale del Milan ha trovato il suo protagonista per l’attacco. Con Santiago Gimenez fuori dai giochi per un lungo infortunio alla caviglia, la dirigenza rossonera ha rotto gli indugi per Niclas Füllkrug. Il centravanti tedesco, già cercato nell’estate 2024 prima dell’arrivo di Abraham, è ormai prossimo a vestire la maglia del Diavolo per dare quella fisicità chiesta da Massimiliano Allegri.
Calciomercato Milan, i dettagli dell’operazione Fullkrug
La trattativa con il West Ham è nelle fasi finali e si basa su basi concrete:
- La Formula: Si lavora per un prestito secco fino a giugno, con l’inserimento di un’opzione di riscatto (diritto) che il Milan potrà esercitare a fine stagione.
- Segnale chiaro: Un indizio definitivo è arrivato oggi pomeriggio: Füllkrug è rimasto per tutti i 90 minuti in tribuna durante il match di Premier League tra Manchester City e West Ham, segno che la sua avventura a Londra è ai titoli di coda.
- Urgenza: L’obiettivo di Igli Tare è chiudere entro i primi giorni di gennaio per permettere al tedesco di essere a disposizione già per la trasferta di Genova l’8 gennaio.