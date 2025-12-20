Calciomercato Milan, Fullkrug sempre più vicino: l’indizio dall’Inghilterra non lascia dubbi

Calciomercato Milan, Niclas Fullkrug è ormai ad un passo dal club rossonero: il tedesco oggi in tribuna durante Manchester City-West Ham

Il mercato invernale del Milan ha trovato il suo protagonista per l’attacco. Con Santiago Gimenez fuori dai giochi per un lungo infortunio alla caviglia, la dirigenza rossonera ha rotto gli indugi per Niclas Füllkrug. Il centravanti tedesco, già cercato nell’estate 2024 prima dell’arrivo di Abraham, è ormai prossimo a vestire la maglia del Diavolo per dare quella fisicità chiesta da Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, i dettagli dell’operazione Fullkrug

La trattativa con il West Ham è nelle fasi finali e si basa su basi concrete: