Calciomercato Milan, Fullkrug sbarca a Milano la prossima settimana: ai dettagli col West Ham. Ultime

Calciomercato Milan, in chiusura l’affare Fullkrug col West Ham: l’attaccante tedesco sbarcherà a Milanello la prossima settimana

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan ha rotto gli indugi ed è ormai a un passo dal definire l’acquisto di Niclas Füllkrug. L’operazione, fortemente voluta dal DS Igli Tare, rappresenta la risposta concreta alla necessità di dare a Massimiliano Allegri una prima punta di peso e carisma internazionale per la seconda parte della stagione.

Calciomercato Milan, i dettagli dell’affare Fullkrug

L’accordo tra il club rossonero e il West Ham è in dirittura d’arrivo, con una struttura che soddisfa la strategia di mercato conservativa del Milan per gennaio:

La formula: Si lavora su un prestito con diritto di riscatto . Mentre il Milan vorrebbe fissare la cifra tra i 13 e i 15 milioni di euro , gli Hammers spingono per inserire l’obbligo di riscatto a circa 16 milioni.

Si lavora su un . Mentre il Milan vorrebbe fissare la cifra tra i , gli Hammers spingono per inserire l’obbligo di riscatto a circa 16 milioni. Lo stipendio: Il club rossonero si farà carico dell’intero ingaggio del tedesco per i prossimi sei mesi, stimato in circa 1,5 milioni di euro .

Il club rossonero si farà carico dell’intero ingaggio del tedesco per i prossimi sei mesi, stimato in circa . Tempistiche: Il giocatore è atteso a Milano già nei primi giorni di gennaio per sostenere le visite mediche. L’obiettivo è averlo a disposizione per la ripresa del campionato contro il Genoa l’8 gennaio.

Un rinforzo “alla Tare”

Moretto ha sottolineato come Füllkrug non sia solo un’occasione di mercato, ma un obiettivo mirato di Igli Tare. Il DS albanese ha individuato nel classe ’93 il profilo perfetto per il 3-5-2 di Allegri: un ariete capace di fare reparto, proteggere palla e liberare gli spazi per gli inserimenti di Leão e Nkunku. In un attacco orfano dell’infortunato Santiago Gimenez, l’esperienza del tedesco è considerata la chiave per ritrovare quella concretezza mancata in Supercoppa.