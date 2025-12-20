Mercato Milan, Fullkrug ai dettagli e caccia al nuovo difensore duttile. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato invernale del Milan sta entrando in una fase di ebollizione pura. Le ultime indiscrezioni, confermate da fonti vicine all’ambiente rossonero, descrivono un club estremamente attivo su più fronti per regalare a Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato alla guida del Diavolo per restaurare una cultura di solidità e vittorie, una rosa finalmente completa e competitiva in ogni reparto.

È fatta per Niclas Fullkrug: il bomber per Allegri

La notizia che sta scaldando il cuore dei tifosi della formazione meneghina riguarda l’attacco. L’operazione per portare a San Siro Niclas Fullkrug è ormai in fase di chiusura. Il centravanti tedesco, un panzer d’area di rigore dotato di una fisicità straripante e di un’abilità fuori dal comune nel gioco aereo, rappresenta l’identikit perfetto richiesto dall’allenatore.

Fullkrug, attualmente in forza al West Ham, ha già dato il suo gradimento totale al trasferimento in Italia. L’accordo tra le parti è ai dettagli finali: Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese noto per la sua fermezza nelle trattative e la sua visione strategica, sta limando gli ultimi aspetti burocratici per annunciare l’arrivo del tedesco entro le prossime ore.

Non solo attacco: il Diavolo cerca un difensore duttile

Tuttavia, le manovre del nuovo DS Tare non si fermano al reparto offensivo. Secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti di mercato, la dirigenza di via Aldo Rossi si è convinta della necessità di intervenire anche nel pacchetto arretrato. L’obiettivo è chiaro: reperire un difensore duttile che possa agire sia come centrale in una difesa a quattro, sia come braccetto in una linea a tre.

Questa specifica richiesta nasce dalla volontà di Massimiliano Allegri di avere maggiore flessibilità tattica a partita in corso. Il profilo ricercato deve possedere rapidità nelle letture e una spiccata personalità per guidare la retroguardia del Diavolo. Con l’arrivo imminente di Fullkrug e la caccia al nuovo perno difensivo, il Milan lancia un segnale inequivocabile al campionato: il nuovo corso targato Tare-Allegri non vuole lasciare nulla al caso.

Strategie e ambizioni dei rossoneri

La sensazione è che il club rossonero stia operando con una velocità e una coerenza che non si vedevano da tempo. Ogni innesto è pesato per garantire quell’equilibrio tra esperienza e forza fisica che è il marchio di fabbrica del calcio di Allegri. I tifosi restano alla finestra, pronti ad accogliere i nuovi protagonisti che dovranno trascinare il Milan verso una seconda parte di stagione da protagonista assoluto.