Mercato Milan, Tare prepara l’assalto a Sule: ostacolo ingaggio ma primi dialoghi in corso. Cosa sta succedendo

Mercato Milan, Igli Tare prepara l’assalto a Sule del Borussia Dortmund per rinforzare la difesa rossonera: ostacolo ingaggio

Il mercato di riparazione del Milan si accende su un fronte vitale: la difesa. Se l’attacco attende con ansia il “Panzer” Füllkrug, Massimiliano Allegri ha alzato la voce per ottenere un rinforzo d’esperienza che faccia da pilastro a un reparto apparso troppo fragile nei momenti chiave, specialmente dopo le recenti amarezze in Supercoppa.

Mercato Milan, Thiago Silva: il sogno si allontana?

Per settimane il nome di Thiago Silva ha alimentato le speranze dei tifosi per un ritorno romantico. Nonostante il brasiliano abbia ufficialmente risolto il contratto con il Fluminense e Allegri spinga per riaverlo, l’operazione sta perdendo quota.

La carta d’identità (41 anni) e le perplessità di parte della dirigenza su un investimento a brevissimo termine (contratto di 6 mesi) stanno frenando la trattativa. Alternative europee: Sebbene il giocatore sogni il Milan per giocarsi l’ultima chance Mondiale con Ancelotti, il club rossonero sembra ora intenzionato a valutare profili più integri fisicamente per il lungo periodo.

L’opzione Niklas Süle

Con il “Monstro” in stand-by, la Gazzetta dello Sport lancia il nome di Niklas Süle. Il centrale del Borussia Dortmund rappresenta l’identikit perfetto chiesto da Allegri: