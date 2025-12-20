Calciomercato Milan, Tare a caccia di un difensore: doppio nome sul taccuino. Pro e contro delle due ipotesi

Calciomercato Milan, Igli Tare ha aperto la caccia ad un nuovo difensore in vista di gennaio: le ultime idee portano a Sule e Disasi

Il mercato di riparazione del Milan si sposta sulla linea difensiva. Dopo aver quasi archiviato la pratica Füllkrug per l’attacco, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino due profili di spessore internazionale per blindare il reparto di Massimiliano Allegri: Niklas Süle e Axel Disasi. Lo riporta Gazzetta.it, sottolineando come la necessità di un leader esperto sia diventata la priorità assoluta dopo i recenti scricchiolii in Supercoppa.

Calciomercato Milan, Süle: parametro zero o occasione immediata?

Il gigante tedesco del Borussia Dortmund rappresenta l’opportunità tecnica più intrigante, ma l’operazione è tutt’altro che semplice:

La situazione: Il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e il rinnovo con il club giallonero è ormai escluso. Questo apre alla possibilità di un addio anticipato a prezzo di saldo già a gennaio.

L'ostacolo: Il vero scoglio è l'ingaggio. Süle percepisce oltre 6 milioni di euro a stagione, una cifra che sfora i parametri attuali del Milan, a meno di un sacrificio economico o di un contributo da parte del Dortmund per i restanti sei mesi.

Disasi: l’asse preferenziale con Londra

Se la strada per Süle dovesse farsi troppo ripida, il Milan è pronto a bussare nuovamente alla porta del Chelsea.