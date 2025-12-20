Calciomercato
Calciomercato Milan, Fullkrug in campo col Genoa? Accordo imminente, oggi può arrivare il via libera
Calciomercato Milan, il tedesco Fullkrug, prossimo a diventare un nuovo calciatore rossonero, può esordire contro il Genoa
Il vuoto lasciato dall’infortunio di Santiago Gimenez e il rendimento deficitario di Christopher Nkunku (diventato un caso dopo l’investimento da 40 milioni di euro) hanno spinto il Milan all’azione immediata. Come titola oggi il Corriere dello Sport, “Il Milan chiude Füllkrug“, identificando nel tedesco il profilo ideale per il calcio di Massimiliano Allegri.
Caratteristiche e necessità
La sfida di Supercoppa contro il Napoli ha evidenziato come il Milan fatichi maledettamente senza un riferimento centrale capace di fare sponde e “pulire” palloni sporchi.
- Il Panzer tedesco: Niclas Füllkrug garantisce quella fisicità che Nkunku, finora apparso leggero e fuori contesto, non è riuscito a offrire.
- La Formula: Igli Tare è al lavoro con il West Ham per limare i dettagli. Si viaggia verso un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13-15 milioni di euro, con il giocatore che ha già dato il suo gradimento totale al trasferimento a Milano.
L’obiettivo è formalizzare tutto entro lunedì per permettere al tecnico di avere il nuovo numero 9 a disposizione già per la sfida dell’8 gennaio contro il Genoa.