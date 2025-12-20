Mercato Milan: il flop estivo impone la rivoluzione a gennaio. Fullkrug in arrivo ma… Lo scenario

Mercato Milan, le mosse estive non stanno pagando: a gennaio pronta la rivoluzione, l’imminente arrivo di Fullkrug non basta

Al 20 dicembre, il bilancio in casa rossonera è impietoso: la faraonica campagna acquisti estiva si è rivelata, per larghi tratti, un fallimento tecnico ed economico. Se Luka Modrić e Adrien Rabiot hanno garantito caratura internazionale e leadership, il resto della squadra arranca, costringendo la dirigenza a correre ai ripari.

Mercato Milan, flop da 60 milioni: Il caso Nkunku e De Winter

Sotto la lente d’ingrandimento finiscono i due investimenti più pesanti dell’estate:

Christopher Nkunku: Arrivato con l’etichetta di top player, il francese non è mai riuscito a integrarsi nel calcio di Allegri, apparendo spesso un corpo estraneo al gioco rossonero.

Arrivato con l’etichetta di top player, il francese non è mai riuscito a integrarsi nel calcio di Allegri, apparendo spesso un corpo estraneo al gioco rossonero. Koni De Winter: Il difensore belga ha mostrato lacune preoccupanti, culminate nelle disattenzioni fatali in Supercoppa contro il Napoli. Complessivamente, un buco da quasi 60 milioni di euro che pesa come un macigno sulle ambizioni scudetto e sulla solidità finanziaria del club.

“Füllkrug non basta”: Caccia al leader difensivo

La Gazzetta dello Sport oggi è categorica: l’innesto dell’ariete tedesco dal West Ham non risolverà tutti i problemi. La rosa è definita “XS” e priva di alternative valide.