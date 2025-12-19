Calciomercato
Fullkrug Milan: scambio di documenti in corso e chiusura imminente. Arrivano conferme
Fullkrug Milan, conferma sullo scambio di documenti con il West Ham per l’arrivo dell’attaccante tedesco a Milanello. I dettagli
L’operazione che porterà Niclas Füllkrug a vestire la maglia rossonera è giunta alle battute finali. Secondo quanto riferito da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il Milan e il West Ham sono ormai allo scambio dei documenti ufficiali, con l’obiettivo di definire ogni dettaglio burocratico tra domani e lunedì.
Fullkrug Milan, formula e cifre: prestito con diritto
Dopo giorni di negoziazione sulla natura dell’obbligo di riscatto, la dirigenza rossonera sembra aver spuntato le condizioni desiderate:
- Il costo: L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro. Una cifra leggermente inferiore ai 15-16 milioni richiesti inizialmente dagli Hammers per non generare minusvalenze.
- L’ingaggio: Per i restanti sei mesi di stagione, il centravanti tedesco percepirà uno stipendio di poco superiore al milione di euro netto (circa 1,5 milioni lordi), una cifra ampiamente sostenibile per i parametri rossoneri.
Il debutto: mirino sul Genoa
Massimiliano Allegri ha fretta di integrare il “Panzer” nel proprio scacchiere tattico. Una volta completati i test fisici e il tesseramento nei primi giorni di gennaio:
- Niente Cagliari: I tempi tecnici rendono quasi impossibile la convocazione per la trasferta del 2 gennaio.
- Esordio a San Siro: Il debutto ufficiale è programmato per l’8 gennaio contro il Genoa. Sarà quella l’occasione per vedere all’opera l’attaccante fisico tanto richiesto dal tecnico livornese per risolvere le difficoltà realizzative emerse in Supercoppa.