Fullkrug Milan: scambio di documenti in corso e chiusura imminente. Arrivano conferme

Fullkrug Milan, conferma sullo scambio di documenti con il West Ham per l’arrivo dell’attaccante tedesco a Milanello. I dettagli

L’operazione che porterà Niclas Füllkrug a vestire la maglia rossonera è giunta alle battute finali. Secondo quanto riferito da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il Milan e il West Ham sono ormai allo scambio dei documenti ufficiali, con l’obiettivo di definire ogni dettaglio burocratico tra domani e lunedì.

Fullkrug Milan, formula e cifre: prestito con diritto

Dopo giorni di negoziazione sulla natura dell’obbligo di riscatto, la dirigenza rossonera sembra aver spuntato le condizioni desiderate:

Il costo: L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro . Una cifra leggermente inferiore ai 15-16 milioni richiesti inizialmente dagli Hammers per non generare minusvalenze.

L’accordo prevede un fissato intorno ai . Una cifra leggermente inferiore ai 15-16 milioni richiesti inizialmente dagli Hammers per non generare minusvalenze. L’ingaggio: Per i restanti sei mesi di stagione, il centravanti tedesco percepirà uno stipendio di poco superiore al milione di euro netto (circa 1,5 milioni lordi), una cifra ampiamente sostenibile per i parametri rossoneri.

Il debutto: mirino sul Genoa

Massimiliano Allegri ha fretta di integrare il “Panzer” nel proprio scacchiere tattico. Una volta completati i test fisici e il tesseramento nei primi giorni di gennaio: