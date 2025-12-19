Calciomercato
Calciomercato Milan, manca l’ultimo ok del West Ham per Fullkrug: formula, cifre e tutti i dettagli
Il mercato del Milan entra ufficialmente nel vivo con l’accelerata decisiva per Niclas Füllkrug. Come riportato da Daniele Longo, l’intesa tra il club rossonero e il centravanti tedesco è totale, trasformando una suggestione in un’operazione ormai ai dettagli finali.
Calciomercato Milan, le cifre del contratto e l’intesa con il West Ham
La dirigenza rossonera ha lavorato ai fianchi del club inglese per trovare la formula corretta, spinta anche dalla volontà ferrea del giocatore di vestire la maglia del Diavolo:
- L’accordo con il giocatore: Füllkrug firmerà un contratto di 6 mesi (fino a giugno 2026) percependo circa 1,5 milioni di euro, la stessa cifra che avrebbe dovuto incassare dagli Hammers nella seconda parte di stagione.
- La formula con gli Hammers: L’operazione si basa su un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Nonostante la richiesta iniziale del West Ham di circa 16 milioni per evitare minusvalenze, il club londinese sembra ormai propenso a dare il via libera definitivo.
Il piano per l’esordio
La necessità di avere un’alternativa a Nkunku dopo l’operazione di Santiago Gimenez ha accorciato drasticamente i tempi:
- Visite mediche: Sono già state programmate per consentire al giocatore di unirsi al gruppo subito dopo il rientro della squadra dalla Supercoppa.
- Target Genoa: L’obiettivo dello staff tecnico è avere Füllkrug pronto per la sfida dell’8 gennaio contro il Genoa a San Siro, permettendo ad Allegri di avere quel riferimento fisico mancato nelle ultime uscite.