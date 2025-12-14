Fullkrug vicino al Milan? Ecco perchè Tare ha scelto l’attaccante tedesco per gennaio. I motivi

Fullkrug è diventato l’obiettivo numero uno per l’attacco in vista della sessione di gennaio: ecco perchè Tare vuole il tedesco

La strategia del Milan per rafforzare l’attacco si focalizza con crescente intensità su Niclas Füllkrug. Come riportato da Matteo Moretto, l’attaccante tedesco, attualmente in forza al West Ham, è considerato dal dirigente Igli Tare il profilo “ideale” per il Diavolo, considerando sia le sue caratteristiche tecniche che i costi complessivi dell’operazione.

Moretto chiarisce che il lavoro di Tare è concentrato sull’accelerare i tempi:

PAROLE – «Füllkrug è sicuramente uno dei profili “ideali” per quanto riguarda Tare, su cui Tare sta lavorando con maggiore forza in questi giorni e lo farà anche nei prossimi giorni. Sono previsti nuovi contatti diretti per Füllkrug».

Il pressing del Milan è dettato dalla volontà di non perdere un’occasione che sembra cucita su misura per le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri, alla ricerca di una punta d’area fisica e funzionale.

L’obiettivo principale del direttore sportivo rossonero è quello di ottenere una garanzia immediata:

PAROLE – «L’obiettivo di Tare è quello di bloccare Füllkrug il prima possibile, cercando di avere in pugno un attaccante che per caratteristiche e costi può essere forse il profilo più funzionale al Milan in questo momento».

La necessità di chiudere rapidamente, anche attraverso un accordo verbale, riflette la lezione del recente pareggio contro il Sassuolo, dove la mancanza di alternative offensive pure e un centravanti di peso si è fatta sentire. Füllkrug, con il suo mix di esperienza, fisicità e costo presumibilmente contenuto (anche in virtù della sua situazione al West Ham), rappresenta la soluzione più pragmatica e mirata per il salto di qualità definitivo richiesto dall’ambiente.