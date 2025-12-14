Mercato Milan, svolta Fullkrug! Tare accelera, il tedesco può essere il colpo per Allegri. Cosa sta succedendo

Mercato Milan, Igli Tare accelera per Fullkrug: il DS vuole bloccare l’attaccante le cui quotazioni sono in netta risalita. Ultime

Il Milan si muove con decisione sul fronte offensivo in vista delle future sessioni di mercato. Come riportato da Matteo Moretto, l’obiettivo primario del club, e in particolare del dirigente Igli Tare, è quello di accelerare le operazioni per Niclas Füllkrug.

L’attaccante tedesco, noto per la sua fisicità e il suo ruolo di “boa” d’area di rigore – proprio il tipo di profilo richiesto da Massimiliano Allegri secondo recenti analisi – è diventato la priorità assoluta.

Mercato Milan, Tare vuole bloccare Fullkrug

L’azione della dirigenza rossonera è mirata a un accordo preventivo:

PAROLE – «L’obiettivo del Milan, soprattutto di Tare, è quello di accelerare per Füllkrug, di provare ad arrivare ad un accordo verbale, per averlo lì, per bloccarlo…»

Questa strategia di blocco è fondamentale per il Milan e risponde a una duplice esigenza:

Assicurarsi la prima scelta: Garantirsi l’attaccante desiderato prima che la concorrenza internazionale possa intervenire. Flessibilità sul Mercato: Bloccare verbalmente Füllkrug permette al club di attendere e valutare con calma le evoluzioni che ci saranno sul mercato relative agli altri profili monitorati.

Se l’accordo venisse raggiunto, il Milan si assicurerebbe una certezza in attacco per il futuro, rispondendo alle criticità emerse in questa stagione, dove la mancanza di un vero centravanti d’area è stata spesso lamentata, come si è visto anche nel recente pareggio contro il Sassuolo. La mossa di Tare dimostra l’intenzione del Milan di agire con prontezza e pianificazione.