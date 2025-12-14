Calciomercato Milan, Fullkrug scala le gerarchie: ok di Allegri all’affondo per gennaio. E Tare pensa alla mossa a sorpresa

Calciomercato Milan, per l’attacco in vista della sessione di gennaio sale la candidatura di Fullkrug: il tedesco ha l’ok di Allegri

Nonostante le smentite ironiche su Babbo Natale, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha una richiesta chiara e perentoria per la dirigenza: l’acquisto di un nuovo attaccante. Come riportato da Calciomercato.com, la priorità ribadita a Igli Tare è trovare un profilo che garantisca un bottino di gol superiore, poiché i 12 centri sui 22 totali realizzati dalla “premiata ditta” Pulisic-Leão non bastano più per puntare al massimo.

Calciomercato Milan, Fullkrug scala le gerarchie

L’opzione più calda sul tavolo, in queste ore, è quella che porta a Niclas Fullkrug. Il panzer tedesco, titolare in Nazionale per Euro 2024, vuole lasciare il West Ham per trovare continuità (solo 8 presenze senza reti) e ha la Serie A come priorità assoluta.

Il 32enne di Hannover è una vecchia conoscenza di Tare e torna d’attualità per tre motivi: costa poco, è sul mercato e ha le caratteristiche richieste da Allegri. Calciomercato.com suggerisce anche una possibile contropartita: il coinvolgimento di Santiago Gimenez, molto gradito al club inglese.

La lista di Tare è lunga, ma diverse piste presentano ostacoli economici o fisici:

Mauro Icardi: Perfetto come attaccante d’area, ma i dubbi riguardano l’ingaggio da oltre 10 milioni di euro percepito in Turchia e il recente rientro da un brutto infortunio al crociato.

Perfetto come attaccante d’area, ma i dubbi riguardano l’ingaggio da oltre percepito in Turchia e il recente rientro da un brutto infortunio al crociato. Mateo Pellegrino: Piace all’area scouting, ma la richiesta del Parma è ritenuta troppo elevata ( 25-30 milioni ).

Piace all’area scouting, ma la richiesta del Parma è ritenuta troppo elevata ( ). Gabriel Jesus: La suggestione (rilanciata da Il Corriere dello Sport) è ostacolata dal suo stipendio di 16 milioni di euro lordi l’anno. Un prestito fino a giugno resta l’unica “soluzione tampone” percorribile.

Per il futuro, invece, il profilo preferito da Geoffrey Moncada resta l’argentino Joaquín Panichelli (Strasburgo), ma un suo approdo è vincolato alla cessione di Gimenez o, più probabilmente, posticipato alla sessione estiva.